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Выпуск новостей за 16:00: Восстановление железнодорожного сообщения. Мощный циклон Амфан

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В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 16:00 – "Укрзализныця" готова возобновить работу уже с 1 июня. В этом заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Речь идет о первых пассажирских железнодорожных перевозках на дальние сообщения. Масштабный циклон Амфан прошелся вдоль побережья Индии и Бангладеш. По меньшей мере 20 человек погибли, десятки пропавших без вести.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В МВД предоставили вертолет для вывоза больных из Черновицкой области.

В Харькове зафиксировали случай малярии.

Владимир Зеленский вместе со своей женой подарили вышиванки мировым лидерам.

Греция официально начнет туристический сезон с 15 июня.

Теги: Выпуск новостей
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