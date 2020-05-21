Выпуск новостей за 16:00: Восстановление железнодорожного сообщения. Мощный циклон Амфан
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 16:00 – "Укрзализныця" готова возобновить работу уже с 1 июня. В этом заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Речь идет о первых пассажирских железнодорожных перевозках на дальние сообщения. Масштабный циклон Амфан прошелся вдоль побережья Индии и Бангладеш. По меньшей мере 20 человек погибли, десятки пропавших без вести.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
В МВД предоставили вертолет для вывоза больных из Черновицкой области.
В Харькове зафиксировали случай малярии.
Владимир Зеленский вместе со своей женой подарили вышиванки мировым лидерам.
Греция официально начнет туристический сезон с 15 июня.
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