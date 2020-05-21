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Випуск новин за 16:00: Відновлення залізничного сполучення. Потужний циклон Амфан

Випуск новин -

У випуску новин за 21 травня станом на 16:00 – Укрзалізниця готова відновити роботу вже з 1 червня. Про це запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Йдеться про перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Масштабний циклон Амфан пройшовся узбережжями Індії та Бангладешу. Щонайменше 20 людей загинули, десятки зниклих безвісти.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У МВС надали вертоліт для вивезення хворих з Чернівецької області.

У Харкові зафіксували випадок малярії.

Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною подарували вишиванки світовим лідерам.

Греція офіційно розпочне туристичний сезон з 15 червня.

Теги: Випуск новин
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