Випуск новин за 16:00: Відновлення залізничного сполучення. Потужний циклон Амфан

У випуску новин за 21 травня станом на 16:00 – Укрзалізниця готова відновити роботу вже з 1 червня. Про це запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Йдеться про перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Масштабний циклон Амфан пройшовся узбережжями Індії та Бангладешу. Щонайменше 20 людей загинули, десятки зниклих безвісти.

Також у випуску новин на 24 каналі: У МВС надали вертоліт для вивезення хворих з Чернівецької області. У Харкові зафіксували випадок малярії. Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною подарували вишиванки світовим лідерам. Греція офіційно розпочне туристичний сезон з 15 червня.