В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 17:00 – на Луганщину коронавирус привезли из России. Из 6 человек у которых зафиксировали коронавирус за минувшие сутки, двое недавно вернулись из страны-агрессора. Валерий Мазан, который во время Евромайдана руководил главным управлением Министерства внутренних дел, официально стал гражданином страны-агрессора.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Украине 301 военнослужащий сейчас болеет коронавирусом. В армии зафиксировали 21 новый случай за сутки.

Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в красной зоне, переместили в более безопасніе – оранжевую и желтую зоны.

Правоохранители усиленно будут следить за соблюдением всех требований карантина. В частности, будут проверять кафе, рестораны, магазины и кинотеатры.