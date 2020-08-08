У випуску новин за 8 серпня станом на 17:00 – на Луганщину коронавірус привезли з Росії – з 6 людей у яких зафіксували коронавірус за минулу добу, двоє нещодавно повернулись з країни-агресора. Валерій Мазан, який під час Євромайдану керував головним управлінням Міністерства внутрішніх справ, офіційно став громадянином країни-агресора.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні 301 військовослужбовець нині хворіє на коронавірус. В армії зафіксували 21 новий випадок за добу.

Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в червоній зоні, перемістили у більш безпечну – помаранчеву та жовту зони.

Правоохоронці посилено слідкуватимуть за дотриманням всіх вимог карантину. Зокрема, перевірятимуть кафе, ресторани, магазини та кінотеатри.