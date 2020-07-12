В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 17:00 – Швеция жалеет, что рано отказалась от карантина. Правда, там он был не слишком жестким, в отличие от большинства государств Европы. Закон о медиа получил новую версию. По словам авторов, эта редакция отвечает замечанием журналистов. Но некоторые эксперты настаивают, что там остались щели, через которые сможет давить Нацсовет по телевидению.

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В трехэтажном доме в центре Одессы вспыхнул огонь. Местные жители рассказали, что владельцы квартиры, в которой вспыхнул пожар, сдают ее в аренду. В последнее время там жила компания молодежи.

На вечеринку по случаю дня рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача в столичный клуб пришли сын главы МВД Арсена Авакова и нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов.

Правоохранители прекратила деятельность ночного клуба на Киевщине. Заведение работало сверхурочно и принимало полтысячи посетителей без масок. Полиция составила протоколы о нарушении карантина.

За прошедшие сутки в Украине выявили 678 новых инфицированных коронавирус COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 11 человек. А 457 пациентам удалось вылечиться.