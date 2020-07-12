У випуску новин за 12 липня станом на 17:00 – Швеція шкодує, що зарано відмовилася від карантину. Щоправда, там він був не надто жорстким, на відміну від більшості держав Європи. Закон про медіа отримав нову версію. За словами авторів, ця редакція відповідає зауваженням журналістів. Та деякі експерти наполягають, що там залишились шпаринки, через які зможе тиснути Нацрада з питань телебачення.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У триповерховому будинку в центрі Одеси спалахнув вогонь. Місцеві мешканці розповіли, що власники квартири, в якій зайнялась пожежа, здають її в оренду. Останнім часом там жила компанія молоді.

На вечірку з нагоди дня народження харківського обласного депутата Володимира Скоробогача в столичний клуб завітали син голови МВС Арсена Авакова і нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

Правоохоронці припиняли діяльність нічного клубу на Київщині. Заклад працював понаднормово та приймав пів тисячі відвідувачів без масок. Поліція склала протоколи про порушення карантину.

За минулу добу в Україні виявили 678 нових інфікованих на коронавірус COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 11 людей. Натомість 457 пацієнтам вдалося вилікувались.