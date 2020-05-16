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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 17:00: Ограничение движения транспорта в Киеве. Открытие пляжей в Греции

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В выпуске новостей за 16 мая состоянию на 17:00 – несмотря на большие заторы, в Киеве перекроют движение сразу на нескольких улицах для ремонтных работ. В частности, асфальт будут укладывать на улице Шота Руставели между Саксаганского и Бассейной. В Греции открыли более 500 пляжей для внутренних туристов. Они должны работать с соблюдением строгих требований.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Харькове 3 больницы закрыли на карантин.

Концерты и фестивали в Украине массово переносят на следующий год.

На Львовщине возобновил работу КПП "Шегини".

В Испании выписали из больницы самую пожилую женщину, которая поборола коронавирус.

Теги: Выпуск новостей
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