Выпуск новостей за 17:00: Ограничение движения транспорта в Киеве. Открытие пляжей в Греции
В выпуске новостей за 16 мая состоянию на 17:00 – несмотря на большие заторы, в Киеве перекроют движение сразу на нескольких улицах для ремонтных работ. В частности, асфальт будут укладывать на улице Шота Руставели между Саксаганского и Бассейной. В Греции открыли более 500 пляжей для внутренних туристов. Они должны работать с соблюдением строгих требований.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
В Харькове 3 больницы закрыли на карантин.
Концерты и фестивали в Украине массово переносят на следующий год.
На Львовщине возобновил работу КПП "Шегини".
В Испании выписали из больницы самую пожилую женщину, которая поборола коронавирус.
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