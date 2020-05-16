Випуск новин за 17:00: Обмеження руху транспорту в Києві. Відкриття пляжів у Греції
У випуску новин за 16 травня станом на 17:00 – попри великі затори, у Києві перекриють рух одразу на кількох вулицях через ремонтні роботи. Зокрема, асфальт укладатимуть на вулиці Шота Руставелі між Саксаганською та Басейною. У Греціїї відкрили понад 500 пляжів для внутрішніх туристів. Вони мають працювати з дотриманням суворих вимог.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Харкові 3 лікарні закрили на карантин.
Концерти та фестивалі в Україні масово переносять на наступний рік.
На Львівщині відновив роботу КПП "Шегині".
В Іспанії виписали з лікарні найстаршу жінку, яка поборола коронавірус.
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