Випуск новин за 17:00: Обмеження руху транспорту в Києві. Відкриття пляжів у Греції

У випуску новин за 16 травня станом на 17:00 – попри великі затори, у Києві перекриють рух одразу на кількох вулицях через ремонтні роботи. Зокрема, асфальт укладатимуть на вулиці Шота Руставелі між Саксаганською та Басейною. У Греціїї відкрили понад 500 пляжів для внутрішніх туристів. Вони мають працювати з дотриманням суворих вимог.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Харкові 3 лікарні закрили на карантин. Концерти та фестивалі в Україні масово переносять на наступний рік. На Львівщині відновив роботу КПП "Шегині". В Іспанії виписали з лікарні найстаршу жінку, яка поборола коронавірус.