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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 17:00: Обмеження руху транспорту в Києві. Відкриття пляжів у Греції

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У випуску новин за 16 травня станом на 17:00 – попри великі затори, у Києві перекриють рух одразу на кількох вулицях через ремонтні роботи. Зокрема, асфальт укладатимуть на вулиці Шота Руставелі між Саксаганською та Басейною. У Греціїї відкрили понад 500 пляжів для внутрішніх туристів. Вони мають працювати з дотриманням суворих вимог.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Харкові 3 лікарні закрили на карантин.

Концерти та фестивалі в Україні масово переносять на наступний рік.

На Львівщині відновив роботу КПП "Шегині".

В Іспанії виписали з лікарні найстаршу жінку, яка поборола коронавірус.

Теги: Випуск новин
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