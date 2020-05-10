Выпуск новостей за 17:00: Рекомендации Минздрава для заведений. Смертельное ДТП на Винниччине

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 17:00 – в Минздраве утвердили рекомендации для учреждений, которые завтра начнут свою работу в рамках смягчения карантина. В частности, дезинфицировать и убирать рабочие поверхности после каждого клиента. На Винниччине произошла авария, в результате которой погибли трое военных. Водитель не справился с управлением, его микроавтобус слетел с дороги.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В МИД разъяснили, что ограничения на выезд украинцев за границу действуют только для авиаперелетов. Мол, общие ограничения на выезд граждан Украины за границу отсутствуют.

За последние сутки в мире обнаружили почти 90 тысяч инфицированных COVID-19. Следовательно, количество зараженных коронавирусом превысило 4 миллиона. Умерли – уже более 280 тысяч.

Три международные авиакомпании снова будут летать в Украину. Уже с конца мая Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить полеты по направлению в "Борисполь" и аэропорт "Киев".

Два месяца на карантине дают о себе знать не только украинцам, но и для жителям ЕС. Уставшие от ограничений и отсутствия прибыли все больше европейцев выходят на протесты.