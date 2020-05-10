Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 17:00: Рекомендації МОЗ для закладів. Смертальна ДТП на Вінничині

-
Випуск новин з Катериною Соляр
Випуск новин з Катериною Соляр / 24 канал

У випуску новин за 10 травня станом на 17:00 – у МОЗ затвердили рекомендації для закладів, які від завтра почнуть свою роботу у рамках пом'якшення карантину. Зокрема, дезінфікувати та прибирати робочі поверхні мають після кожного клієнта. На Вінничині сталася аварія, внаслідок якої загинули троє військових. Водій не впорався з керуванням, його мікроавтобус злетів з дороги та врізався в дерево.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В МЗС роз'яснили, що обмеження на виїзд українців за кордон діють тільки для авіаперельотів. Мовляв, загальні обмеження на виїзд громадян України за кордон відсутні. 

За останню добу у світі виявили майже 90 тисяч інфікованих COVID-19. Відтак, кількість заражених коронавірусом перевищила 4 мільйони. Померли – вже понад 280 тисяч. 

Три міжнародні авіакомпанії знову літатимуть до України. Вже з кінця травня Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa планують відновити польоти в напрямку до "Борисполя" та аеропорту "Київ".

Два місяці на карантині даються в знаки не тільки для українців, а й для жителів ЄС. Стомленні обмеженнями та відсутністю прибутків все більше європейців виходить на протести. 

Теги: Аварії та ДТП Вінниця Новини України Міністерство охорони здоров’я Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Коли окупанту все одно: посуха у Криму стає реальною загрозою
сьогодні , 17:58 Коли окупанту все одно: посуха у Криму стає реальною загрозою
Ярослав Голобородько
Як вберегти дітей від кримінального світу?
сьогодні , 16:00 Як вберегти дітей від кримінального світу?
Фундація DEJURE
Вгадайте зіркову матусю за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
сьогодні , 10:30 Вгадайте зіркову матусю за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова