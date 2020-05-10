Випуск новин за 17:00: Рекомендації МОЗ для закладів. Смертальна ДТП на Вінничині
У випуску новин за 10 травня станом на 17:00 – у МОЗ затвердили рекомендації для закладів, які від завтра почнуть свою роботу у рамках пом'якшення карантину. Зокрема, дезінфікувати та прибирати робочі поверхні мають після кожного клієнта. На Вінничині сталася аварія, внаслідок якої загинули троє військових. Водій не впорався з керуванням, його мікроавтобус злетів з дороги та врізався в дерево.
Також у випуску новин на 24 каналі:
В МЗС роз'яснили, що обмеження на виїзд українців за кордон діють тільки для авіаперельотів. Мовляв, загальні обмеження на виїзд громадян України за кордон відсутні.
За останню добу у світі виявили майже 90 тисяч інфікованих COVID-19. Відтак, кількість заражених коронавірусом перевищила 4 мільйони. Померли – вже понад 280 тисяч.
Три міжнародні авіакомпанії знову літатимуть до України. Вже з кінця травня Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa планують відновити польоти в напрямку до "Борисполя" та аеропорту "Київ".
Два місяці на карантині даються в знаки не тільки для українців, а й для жителів ЄС. Стомленні обмеженнями та відсутністю прибутків все більше європейців виходить на протести.
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