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Выпуск новостей за 18:00: Принятие закона о нацбезопасности Гонконга. Погода в Украине

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В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 18:00 – парламент Китая таки принял закон о национальной безопасности Гонконга. Он предусматривает запрет всех антиправительственных призывов и предложений о независимости. В Украине на завтра опять прогнозируют дождь и прохладу. А в некоторых регионах – грозы с градом.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Журнал FORBS опубликовал рейтинг украинцев с крупнейшими состояниями. Список возглавили долларовые миллиардеры: Ринат Ахметов, за ним – Виктор Пинчук и Петр Порошенко.

Национальный центр Довженко не получил планируемого госфинансирования. Из-за этого работники остались без зарплаты, а имущество арестуют.

Буковинская полицейская пожертвовала свои волосы онкобольным детям.

 

Теги: Непогода в Украине Погода Законодательство Протесты в Гонконге Выпуск новостей
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