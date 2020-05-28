Выпуск новостей за 18:00: Принятие закона о нацбезопасности Гонконга. Погода в Украине

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 18:00 – парламент Китая таки принял закон о национальной безопасности Гонконга. Он предусматривает запрет всех антиправительственных призывов и предложений о независимости. В Украине на завтра опять прогнозируют дождь и прохладу. А в некоторых регионах – грозы с градом.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Журнал FORBS опубликовал рейтинг украинцев с крупнейшими состояниями. Список возглавили долларовые миллиардеры: Ринат Ахметов, за ним – Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Национальный центр Довженко не получил планируемого госфинансирования. Из-за этого работники остались без зарплаты, а имущество арестуют. Буковинская полицейская пожертвовала свои волосы онкобольным детям.