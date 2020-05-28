Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 18:00: Ухвалення закону про нацбезпеку Гонконгу. Погода в Україні

Випуск новин -

У випуску новин за 28 травня станом на 18:00 – парламент Китаю таки ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Він передбачає заборону всіх антиурядових закликів та пропозицій щодо незалежності. В Україні на завтра знову прогнозують дощ та прохолоду. А у деяких регіонах – грози з градом.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Журнал FORBS опублікував рейтинг українців із найбільшими статками. Список очолили доларові мільярдери: Рінат Ахметов, за ним – Віктор Пінчук та Петро Порошенко.

Національний центр Довженка не отримав плановане держфінансування. Через це працівники залишилися без зарплати, а майно арештують.

Буковинська поліцейська пожертвувала своє волосся онкохворим дітям.

 

Теги: Негода в Україні Погода Законодавство Протести у Гонконгу Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
сьогодні , 17:10 Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
Остап Яриш
Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки
сьогодні , 15:30 Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки
Анастасія Лукашевська
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський