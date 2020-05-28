Випуск новин за 18:00: Ухвалення закону про нацбезпеку Гонконгу. Погода в Україні
У випуску новин за 28 травня станом на 18:00 – парламент Китаю таки ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Він передбачає заборону всіх антиурядових закликів та пропозицій щодо незалежності. В Україні на завтра знову прогнозують дощ та прохолоду. А у деяких регіонах – грози з градом.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Журнал FORBS опублікував рейтинг українців із найбільшими статками. Список очолили доларові мільярдери: Рінат Ахметов, за ним – Віктор Пінчук та Петро Порошенко.
Національний центр Довженка не отримав плановане держфінансування. Через це працівники залишилися без зарплати, а майно арештують.
Буковинська поліцейська пожертвувала своє волосся онкохворим дітям.
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