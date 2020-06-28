В выпуске новостей за 28 июня, по состоянию на 19:00 – сломанные деревья, ил в домах – на Буковине продолжают ликвидировать последствия сокрушительного наводнения. К спасателям присоединились и пограничники. Полчища саранчи оккупировали пригороды столицы Индии. Местные жители не могут от нее избавится.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На северо-западе России зафиксировали повышенный уровень радиации. Информацию об этом распространили эксперты Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Чешский скульптор Михал Цимала одел в защитные маски свои работы. Необычную коллекцию представил в Праге. После акции на Майдане активисты пошли к посольству Беларуси. Под его стенами люди выкрикивали лозунги "Независимость", "Слава Украине" и "Да здравствует Беларусь".