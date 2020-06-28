У випуску новин за 28 червня станом на 19:00 – зламані дерева, намул у помешканнях - на Буковині продовжують ліквідовувати наслідки нищівної негоди. До рятувальників приєдналися і прикордонники. Зграї сарани окупували передмістя столиці Індії. Місцеві жителі не можуть від неї врятуватися.

Також у випуску новин на 24 каналі: На північному заході Росії зафіксували підвищений рівень радіації. Інформацію про це розповсюдили експерти Організації Договору про всеохоплюючу заборону ядерних випробувань. Чеський скульптор Міхал Цимала одягнув у захисні маски свої роботи. Незвичну колекцію представив у Празі. Після акції на Майдані активісти пішли до посольства Білорусі. Під його стінами люди вигукували гасла "Незалежність", "Слава Україні" та "Хай живе Білорусь".