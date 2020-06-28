Випуск новин за 19:00: Ліквідація наслідків повені на Буковині. Зграя сарани в столиці Індії
У випуску новин за 28 червня станом на 19:00 – зламані дерева, намул у помешканнях - на Буковині продовжують ліквідовувати наслідки нищівної негоди. До рятувальників приєдналися і прикордонники. Зграї сарани окупували передмістя столиці Індії. Місцеві жителі не можуть від неї врятуватися.
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