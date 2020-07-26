В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент России вроде бы поддержал договоренность – не стрелять с первой минуты 27 июля на Донбассе. В Кирилловке, что в Запорожской области, городские пляжи заполнены. Люди не придерживаются карантинных правил.

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В Зайцевом, что в Донецкой области, горят дома местных жителей. Все из-за пророссийских боевиков. Они накануне обстреляли поле с сухой травой неподалеку позиций украинских армейцев.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что несмотря на перемирие, армейцы будут давать отпор противнику в случае нарушения договоренностей.

Около 2 миллионов гривен за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов. Именно столько получили украинские защитники с начала 2019 года.

Утреннюю пробежку Владимира Зеленского по улицам Черновцов выложили в соцсетях. Президент вместе с руководителем областной администрации Сергеем Осачуком и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком занимались спортом в центре города.