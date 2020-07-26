У випуску новин за 26 липня станом на 19:00 – Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Президент Росії начебто підтримав домовленість – не стріляти з першої хвилини 27 липня на Донбасі. У Кирилівці, що в Запорізькій області, міські пляжі заповнені вщент. Люди не дотримуються карантинних правил.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Зайцевому на Донеччині горять будинки місцевих жителів. Все через проросійських бойовиків. Вони напередодні обстріляли поле з сухою травою неподалік позицій українських армійців.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що попри перемир'я, армійці будуть давати відсіч противнику у разі порушення домовленостей.

Близько 2 мільйонів гривень за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів. Саме стільки отримали українські захисники з початку 2019 року.

Ранкову пробіжку Володимира Зеленського вулицями Чернівців виклали у соцмережах. Президент разом з керівником обласної адміністрації Сергієм Осачуком та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком займались спортом в центрі міста.