В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 9:00 – руководитель Офиса Президента анонсировал обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время боевики пообещали освободить наших пленников. При этом хотят, чтобы Украина выпустила людей, которых подозревают в пособничестве террористам. На пятого президента Петра Порошенко открыли еще 4 новых дела.

Також у випуску новин на 24 каналі: Нідерланди подають міжнародний позов проти Росії через авіакатастрофу МН17. На Івано-Франківщині дозволили послабити карантин. Вже в серпні Укрзалізниця планує повністю відновити залізничне сполучення.