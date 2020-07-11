У випуску новин за 11 липня станом на 9:00 – керівник Офісу Президента анонсував обмін утримуваними особами з ОРДЛО. Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом бойовики пообіцяли звільнити наших бранців. Натомість хочуть, щоб Україна випустила людей, яких підозрюють у пособництві терористам. На п'ятого президента Петра Порошенка відкрили ще 4 нові справи.

Також у випуску новин на 24 каналі: Нідерланди подають міжнародний позов проти Росії через авіакатастрофу МН17. На Івано-Франківщині дозволили послабити карантин. Вже в серпні Укрзалізниця планує повністю відновити залізничне сполучення.