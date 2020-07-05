В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 9:00 – один военнослужащий ранен. Враг снова бьет из минометов калибра 120 и 82 миллиметра. На Тернопольщине коронавирус обнаружили у восьми учителей, которые должны проводить ВНО. Заболели 3 педагога из Черткова и 5 из Тернополя.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Испания закрыла на карантин округ города Лерида. Там проживает по меньшей мере 200 тысяч человек. В Санкт-Петербурге активиста осудили за акцию поддержки крымских татар. Владимиру Шипицыну присудили 40 часов обязательных работ. В Балтиморе протестующие повалили статую Христофора Колумба.