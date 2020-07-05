Випуск новин за 9:00: Поранений військовий на фронті. COVID-19 у вчителів
У випуску новин за 5 липня станом на 9:00 – один військовий поранений. Ворог знову б'є з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. На Тернопільщині коронавірус виявили у восьми вчителів, які мали проводити ЗНО. Захворіли 3 педагогів з Чорткова і 5 із Тернополя.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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