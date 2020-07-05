У випуску новин за 5 липня станом на 9:00 – один військовий поранений. Ворог знову б'є з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. На Тернопільщині коронавірус виявили у восьми вчителів, які мали проводити ЗНО. Захворіли 3 педагогів з Чорткова і 5 із Тернополя.

Також у випуску новин на 24 каналі: Іспанія закрила на карантин округ міста Лериді. Там проживає щонайменше 200 тисяч людей. У Санкт-Петербурзі активіста засудили за акцію підтримки кримських татар. Володимиру Шипіцину присудили 40 годин обов'язкових робіт. У Балтиморі протестувальники повалили статую Христофора Колумба.