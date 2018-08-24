Выпуск новостей 19:00: День Независимости на передовой. ДТП с жертвами в Финляндии
В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 19:00 – украинские военные на передовой встречали День Независимости под обстрелами врага. В Финляндии автобус упал с моста на рельсы, четыре человека погибли.
Также в выпуске:
На параде в Киеве побывал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Возле Берлина пожар, эвакуировали около 500 человек.
Ураган Лейн бушует на Гавайях, эвакуированы 300 человек.
Источник: 24 канал
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