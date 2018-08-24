Випуск новин 19:00: День Незалежності на передовій. ДТП з жертвами у Фінляндії

У випуску новин за 24 серпня станом на 19:00 – українські військові на передовій зустрічали День Незалежності під обстрілами ворога. У Фінляндії автобус упав з мосту на колію, четверо людей загинуло.

Також у випуску: На параді в Києві побував радник резидента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Поблизу Берліна пожежа, евакуювали близько 500 людей. Ураган Лейн вирує на Гаваях, евакуйовано 300 людей.