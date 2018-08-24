Випуск новин 19:00: День Незалежності на передовій. ДТП з жертвами у Фінляндії
У випуску новин за 24 серпня станом на 19:00 – українські військові на передовій зустрічали День Незалежності під обстрілами ворога. У Фінляндії автобус упав з мосту на колію, четверо людей загинуло.
Також у випуску:
На параді в Києві побував радник резидента США з питань національної безпеки Джон Болтон.
Поблизу Берліна пожежа, евакуювали близько 500 людей.
Ураган Лейн вирує на Гаваях, евакуйовано 300 людей.
Джерело: 24 канал
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