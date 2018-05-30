Выпуск новостей 20:00: Смертельное ДТП в Хмельницком. Открытие "Книжного Арсенала"
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 20:00 – в Хмельницком чиновник мэрии города въехал в лесовоз, в результате чего погибли двое людей, еще пятеро травмированы. В Киеве стартовал VІII Международный фестиваль "Книжный Арсенал".
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Источник: 24 Канал
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