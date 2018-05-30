Выпуск новостей 20:00: Смертельное ДТП в Хмельницком. Открытие "Книжного Арсенала"

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 20:00 – в Хмельницком чиновник мэрии города въехал в лесовоз, в результате чего погибли двое людей, еще пятеро травмированы. В Киеве стартовал VІII Международный фестиваль "Книжный Арсенал".

Также в выпуске: "Убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко на самом деле оказалось спецоперацией СБУ. На Донбассе вся школа пришла проститься с погибшей во время обстрела пророссийскими боевиками 15-летней девушкой. Погибшего депутата Сергея Гуру, которого застрелили в его офисе, подозревают в убийстве собственной жены.