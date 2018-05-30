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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Выпуск новостей 20:00: Смертельное ДТП в Хмельницком. Открытие "Книжного Арсенала"

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 20:00 – в Хмельницком чиновник мэрии города въехал в лесовоз, в результате чего погибли двое людей, еще пятеро травмированы. В Киеве стартовал VІII Международный фестиваль "Книжный Арсенал".

Также в выпуске:

"Убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко на самом деле оказалось спецоперацией СБУ.

На Донбассе вся школа пришла проститься с погибшей во время обстрела пророссийскими боевиками 15-летней девушкой.

Погибшего депутата Сергея Гуру, которого застрелили в его офисе, подозревают в убийстве собственной жены.

 

Теги: Новости Хмельницкого Выпуск новостей Жертвы Аварии и ДТП Литература Книги
Источник: 24 Канал
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