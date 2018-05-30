Випуск новин за 20:00: Смертельне ДТП в Хмельницькому. Відкриття "Книжкового Арсеналу"
У випуску новин за 30 травня станом на 20:00 – у Хмельницькому посадовець мерії міста в'їхав у лісовоз, у результаті чого загинули двоє людей, ще п'ятеро травмовані. У Києві стартував VІII Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал".
Також у випуску:
"Вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка насправді виявилося спецоперацією СБУ.
На Донбасі вся школа прийшла попрощатися із загиблою під час обстрілу проросійськими бойовиками 15-річною дівчиною.
Загиблого депутата Сергія Гура, якого застрелили у власному офісі, підозрюють у вбивстві власної дружини.
Джерело: 24 Канал
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