Выпуск новостей 20:00: Угроза санкций участникам "Северного потока-2". Проверки маршруток
В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 20:00 – Компаниям, которые строят Северный поток-2, - грозят санкции. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон. Из-за ряда смертельных ДТП проводят проверки маршруток, и лишь за несколько дней выявили 2 тысячи нарушений.
Также в выпуске:
ДТП в Виннице.
Смертельная авария на Донетчине.
16-я годовщина Скниловской трагедии.
Источник: 24 канал
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