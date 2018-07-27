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Выпуск новостей 20:00: Угроза санкций участникам "Северного потока-2". Проверки маршруток

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 20:00 – Компаниям, которые строят Северный поток-2, - грозят санкции. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон. Из-за ряда смертельных ДТП проводят проверки маршруток, и лишь за несколько дней выявили 2 тысячи нарушений.

Также в выпуске:

ДТП в Виннице.

Смертельная авария на Донетчине.

16-я годовщина Скниловской трагедии.

 

 

Теги: Дороги Аварии и ДТП Северный поток-2 Новости Украины Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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