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Випуск новин за 20:00: Загроза санкцій учасникам "Північного потоку-2". Перевірки маршруток

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 липня станом на 20:00 – Компаніям, що будують Північний потік-2, - загрожують санкції. Про це заявив заступник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон. Через низку смертельних ДТП проводять перевірки маршруток, і лише за кілька днів виявили 2 тисячі порушень.

Також у випуску:

ДТП у Вінниці.

Смертельна аварія на Донеччині.

16-і роковини Скнилівської трагедії.

 

 

Теги: Випуск новин Новини України Північний потік-2 Аварії та ДТП Дороги
Джерело: 24 канал
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