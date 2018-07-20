Выпуск новостей 20:00: Завладение долей компании с системы ProZorro. Страшные ДТП

В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 20:00 – столичная прокуратура разоблачила группу лиц, которые незаконно завладели половиной доли компании "Госзакупки.ОНЛАЙН". Этот интернет-ресурс входит в системы публичных закупок ProZorro. Сразу две страшные трагедии случились в один день. ДТП на Николаевщине и Житомирской области унесли жизни сразу 15 человек.

Также в выпуске: Исчезновение свидетеля по делу Зайцевой. Вторая годовщина убийства Павла Шеремета. Активизация врага на фронте.

