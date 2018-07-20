Випуск новин за 20:00: Заволодіння часткою компанії з системи ProZorro. Страшні ДТП

У випуску новин за 20 липня станом на 20:00 – столична прокуратура викрила групу осіб, які незаконно заволоділи половиною частки компанії "Держзакупівлі.ОНЛАЙН". Цей інтернет-ресурс входить до системи публічних закупівель ProZorro. Одразу дві жахливі трагедії трапилися в один день. ДТП на Миколаївщині та Житомирщині забрали життя одразу 15 людей.

Також у випуску: Зникнення свідка у справі Зайцевої. Другі роковини вбивства Павла Шеремета. Активізація ворога на фронті.

