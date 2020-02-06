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      Выпуск новостей на 10:00: Мощные обстрелы на Донбассе. Автотеракт в Иерусалиме

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 10:00 – 15 мин калибра 120 миллиметров 6 февраля, и четыре – пятого февраля выпустили боевики по позициям украинских военных возле населенного пункта Орехово на Луганщине. В Иерусалиме злоумышленник наехал на машине на группу военных новобранцев бригады "Голани". Почти полтора десятка из них получили травмы.

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      Теги: Постраждалі Аварии и ДТП Теракт Новости Луганска Война на Донбассе Украина – Россия Новости Израиля Выпуск новостей
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