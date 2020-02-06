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      Випуск новин за 10:00: Потужні обстріли на Донбасі. Автотеракт в Єрусалимі

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 10:00 – 15 мін калібру 120 міліметрів 6 лютого, і чотири – п'ятого лютого випустили бойовики по позиціях українських військових біля населеного пункту Оріхове, що на Луганщині. В Єрусалимі зловмисник наїхав автівкою на групу військових новобранців бригади "Голані". Майже півтора десятка із них зазнали травм.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Новини Ізраїля Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Луганська Теракт Аварії та ДТП Постраждалі
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