Випуск новин за 10:00: Потужні обстріли на Донбасі. Автотеракт в Єрусалимі

У випуску новин за 6 лютого станом на 10:00 – 15 мін калібру 120 міліметрів 6 лютого, і чотири – п'ятого лютого випустили бойовики по позиціях українських військових біля населеного пункту Оріхове, що на Луганщині. В Єрусалимі зловмисник наїхав автівкою на групу військових новобранців бригади "Голані". Майже півтора десятка із них зазнали травм.

Також у випуску: Депутати розглянуть в другому читанні законопроєкт про ринок землі. Поліція знайшла чоловіка, який підпалив авто журналістки у Львові. Двох українців перевіряють на коронавірус, а в 11 інших – недуга не підтвердилась. Про це заявив очільник Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський. Володимир Зеленський чуттєво привітав дружину із днем народження.