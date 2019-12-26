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      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей на 14:00: Встреча по газовому контракту. Эвакуация премьер-министра Израиля

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 14:00 – представители "Нафтогаза" и "Газпрома" должны встретиться в Вене для окончательного согласования условий нового газового контракта. Из соображений безопасности охрана забрала с предвыборного митинга израильского главу правительства Беньямина Нетаньяху. Все из-за ракеты, которую выпустил ХАМАС из Сектора Газа по Израилю.

      Также в выпуске:

      В Одессе идентифицировали последнюю жертву пожара в колледже. Это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.

      Жители трех городов на Луганщине остались без тепла и воды. Облэнерго прекратило подачу электроэнергии на семь насосных станций "Лисичанскводоканала".

      По Филиппинам в канун Рождества ударил мощный тайфун Фанфон, который унес по меньшей мере 16 жизней.

       

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      Теги: Петр Порошенко Новости Израиля ХАМАС Газпром Нафтогаз Газовый контракт Выпуск новостей
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