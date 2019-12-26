Выпуск новостей на 14:00: Встреча по газовому контракту. Эвакуация премьер-министра Израиля

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 14:00 – представители "Нафтогаза" и "Газпрома" должны встретиться в Вене для окончательного согласования условий нового газового контракта. Из соображений безопасности охрана забрала с предвыборного митинга израильского главу правительства Беньямина Нетаньяху. Все из-за ракеты, которую выпустил ХАМАС из Сектора Газа по Израилю.

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