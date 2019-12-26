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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Нова зустріч щодо газового контракту. Евакуація прем'єр-міністра Ізраїлю

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 14:00 – представники "Нафтогазу" і "Газпрому" мають зустрітися у Відні задля остаточного узгодження умов нового газового контракту. З міркувань безпеки охорона забрала з передвиборчого мітингу ізраїльського очільника уряду Беньяміна Нетаньягу. Все через ракету, яку випустив ХАМАС із Сектора Газа по Ізраїлю.

      Також у випуску:

      В Одесі ідентифікували останню жертву пожежі у коледжі. Це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.

      Жителі трьох міст на Луганщині залишилися без тепла і води. Обленерго припинило подачу електроенергії на сім насосних станцій "Лисичанськводоканалу". 

      По Філіппінах напередодні Різдва вдарив потужний тайфун Фанфон, який забрав щонайменше 16 життів.

       

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      сьогодні
      11931
      Теги: ХАМАС Новини Ізраїля Випуск новин Газовий контракт Нафтогаз Газпром
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