Выпуск новостей за 09:00: ДТП с украинцами в Польше. Гибридная война РФ

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 09:00 – в минувшие сутки в Польше произошла жуткая ДТП: легковой автомобиль въехал в группу пешеходов. Погибли трое украинцев. Войну на Донбассе до сих пор считают гибридной, хоть на Востоке идут реальные боевые действия и настоящие человеческие потери. А все из-за того, что Кремль до сих пор уверяет мир, что российских войск "там нет".

Также в выпуске: 24 августа в жуткой аварии в Одессе погибли дети местных бизнесменов. Неспокойно прошли сутки на передовой, двое военных ранены. Россияне начали кампанию дезинформации относительно Азовского моря за год до нападения на украинские корабли.