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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 09:00: ДТП с украинцами в Польше. Гибридная война РФ

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 09:00 – в минувшие сутки в Польше произошла жуткая ДТП: легковой автомобиль въехал в группу пешеходов. Погибли трое украинцев. Войну на Донбассе до сих пор считают гибридной, хоть на Востоке идут реальные боевые действия и настоящие человеческие потери. А все из-за того, что Кремль до сих пор уверяет мир, что российских войск "там нет".

      Также в выпуске:

      24 августа в жуткой аварии в Одессе погибли дети местных бизнесменов.

      Неспокойно прошли сутки на передовой, двое военных ранены.

      Россияне начали кампанию дезинформации относительно Азовского моря за год до нападения на украинские корабли.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Новости Польши Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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