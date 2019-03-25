Випуск новин за 09:00: ДТП з українцями в Польщі. Гібридна війна РФ
У випуску новин за 25 березня станом на 09:00 – минулої доби у Польщі сталася моторошна ДТП: легковий автомобіль в'їхав у групу пішоходів. У результаті наїзду загинули троє українців. Війну на Донбасі досі вважають гібридною, хоч на Сході йдуть реальні бойові дії і справжні людські втрати. А все через те, що Кремль і досі запевняє світ, що російських військ "там нєт".
Також у випуску:
24 бередня у моторошній аварії в Одесі загинули діти місцевих бізнесменів.
Неспокійно минула доба на передовій, двоє наших військових поранені.
Росіяни почали кампанію дезінформації щодо Азовського моря за рік до нападу на українські кораблі.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі