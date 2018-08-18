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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Нашествие волков на Тернопольщине

Выпуск новостей 42 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 09:00 – двое украинских военных получили ранения, боевики продолжают стрелять по окрестностям мирных городов, снова в сводках штаба начали появляться городки на окраинах Донецка – Марьинка и Красногоровка. Три села в Тернопольской области страдают от нашествия волков. Уже зафиксировано несколько случаев, когда хищники серьезно навредили крестьянам.

Также в выпуске:

Встреча Путина и Меркель.

Затопление Львова из-за дождей.

96-й день голодовки Сенцова.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Украина – Россия Война на Донбассе Тернополь Красногоровка Марьинка Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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