Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Нашествие волков на Тернопольщине

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 09:00 – двое украинских военных получили ранения, боевики продолжают стрелять по окрестностям мирных городов, снова в сводках штаба начали появляться городки на окраинах Донецка – Марьинка и Красногоровка. Три села в Тернопольской области страдают от нашествия волков. Уже зафиксировано несколько случаев, когда хищники серьезно навредили крестьянам.

Также в выпуске: Встреча Путина и Меркель. Затопление Львова из-за дождей. 96-й день голодовки Сенцова.