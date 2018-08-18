Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Нашествие волков на Тернопольщине
В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 09:00 – двое украинских военных получили ранения, боевики продолжают стрелять по окрестностям мирных городов, снова в сводках штаба начали появляться городки на окраинах Донецка – Марьинка и Красногоровка. Три села в Тернопольской области страдают от нашествия волков. Уже зафиксировано несколько случаев, когда хищники серьезно навредили крестьянам.
Также в выпуске:
Встреча Путина и Меркель.
Затопление Львова из-за дождей.
96-й день голодовки Сенцова.
Источник: 24 канал
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