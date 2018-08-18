Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Нашестя вовків на Тернопільщині
У випуску новин за 18 серпня станом на 09:00 – двоє українських військових отримали поранення, бойовики продовжують гатити по околицях мирних міст, знову у зведеннях штабу почали з'являтись містечка на околицях Донецька – Мар'їнка та Красногорівка. Три села на Тернопільщині потерпають від нашестя вовків. Вже зафіксовано кілька випадків, коли хижаки серйозно нашкодили селянам.
Також у випуску:
Зустріч Путіна і Меркель.
Затоплення Львова через дощі.
96-ий день голодування Сенцова.
Джерело: 24 канал
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