Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. Нашестя вовків на Тернопільщині

У випуску новин за 18 серпня станом на 09:00 – двоє українських військових отримали поранення, бойовики продовжують гатити по околицях мирних міст, знову у зведеннях штабу почали з'являтись містечка на околицях Донецька – Мар'їнка та Красногорівка. Три села на Тернопільщині потерпають від нашестя вовків. Вже зафіксовано кілька випадків, коли хижаки серйозно нашкодили селянам.

Також у випуску: Зустріч Путіна і Меркель. Затоплення Львова через дощі. 96-ий день голодування Сенцова.