Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. ДТП в Китае

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 09:00 – российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, двое бойцов Объединенных сил получили ранения. В Китае грузовик протаранил 31 авто, 15 человек погибли.

Также в выпуске: В октябре в зоне боевых действий Украина потеряла 11 военных. Новая Каледония попытается отделиться от Франции. В Киеве на Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП.