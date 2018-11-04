Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. ДТП в Китае
В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 09:00 – российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, двое бойцов Объединенных сил получили ранения. В Китае грузовик протаранил 31 авто, 15 человек погибли.
Также в выпуске:
В октябре в зоне боевых действий Украина потеряла 11 военных.
Новая Каледония попытается отделиться от Франции.
В Киеве на Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП.
Источник: 24 канал
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