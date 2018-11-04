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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. ДТП в Китае

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 09:00 – российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, двое бойцов Объединенных сил получили ранения. В Китае грузовик протаранил 31 авто, 15 человек погибли.

      Также в выпуске:

      В октябре в зоне боевых действий Украина потеряла 11 военных.

      Новая Каледония попытается отделиться от Франции.

      В Киеве на Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП.

      Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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