Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Автотроща у Китаї
У випуску новин за 4 листопада станом на 09:00 – російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення. В Китаї вантажівка протаранила 31 авто, 15 людей загинули.
Також у випуску:
У жовтні в зоні бойових дій Україна втратила 11 військових.
Нова Каледонія спробує відокремитися від Франції.
У Києві на Шулявському шляхопроводі сталося потрійне ДТП.
Джерело: 24 канал
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