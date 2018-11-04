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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Автотроща у Китаї

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 09:00 – російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення. В Китаї вантажівка протаранила 31 авто, 15 людей загинули.

      Також у випуску:

      У жовтні в зоні бойових дій Україна втратила 11 військових.

      Нова Каледонія спробує відокремитися від Франції.

      У Києві на Шулявському шляхопроводі сталося потрійне ДТП.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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