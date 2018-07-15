Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Ужасное ДТП в Харькове
В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 09:00 на Востоке Украины обстрелы не прекращаются, враг стреляет из минометов. В Харькове водитель влетел в коляску с 5-месячным ребенком.
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Источник: 24 канал
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