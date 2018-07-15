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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Ужасное ДТП в Харькове

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 09:00 на Востоке Украины обстрелы не прекращаются, враг стреляет из минометов. В Харькове водитель влетел в коляску с 5-месячным ребенком.

Также в выпуске:

В Хмельницком в ДТП попал рейсовый автобус.

Израиль заявил о мощнейших обстрелах палестинской земли за 4 года.

В Киеве состоялся восьмой женский велопарад.

Теги: Аварии и ДТП Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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