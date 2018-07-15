Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Ужасное ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 09:00 на Востоке Украины обстрелы не прекращаются, враг стреляет из минометов. В Харькове водитель влетел в коляску с 5-месячным ребенком.

Также в выпуске: В Хмельницком в ДТП попал рейсовый автобус. Израиль заявил о мощнейших обстрелах палестинской земли за 4 года. В Киеве состоялся восьмой женский велопарад.