Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Жахлива ДТП у Харкові

У випуску новин за 15 липня станом на 09:00 – на Сході України обстріли не припиняються, ворог гатить з мінометів. У Харкові водій влетів у візочок з 5-місячною дитиною.

Також у випуску: У Хмельницькому в ДТП потрапив рейсовий автобус. Ізраїль заявив про найпотужніші обстріли палестинської землі за 4 роки. У Києві відбувся восьмий жіночий велопарад.