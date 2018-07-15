Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Жахлива ДТП у Харкові
У випуску новин за 15 липня станом на 09:00 – на Сході України обстріли не припиняються, ворог гатить з мінометів. У Харкові водій влетів у візочок з 5-місячною дитиною.
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Джерело: 24 канал
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