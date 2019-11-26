Выпуск новостей за 10:00: Доллар упал. ДТП в Черкасской области

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 10:00 – доллар пересек очередной психологический порог. Сегодня он стоит не более 24 гривен. Последний раз доллар был на таком низком уровне еще в 2016 году. В Черкасской области столкнулись аж 11 транспортных средств – 5 грузовиков, 5 легковых автомобилей и рейсовый автобус. Травмы получили три человека.

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На передовой не прекращаются обстрелы. Боевики за прошедшие сутки 8 раз открывали огонь по позициям наших военных. Из минометов 82 калибра били неподалеку Крымского и Луганского.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсудили возвращение захваченных в прошлом году Россией украинских кораблей, а именно то, что Кремль вернул судна без вооружения и оборудования.

22 ноября польская студентка обнародовала видео, в котором оскорбляла украинку. Этого оказалось достаточно, чтобы Варминско-Мазурский университет в Ольштыне отстранил студентку от обучения.