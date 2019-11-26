Випуск новин за 10:00: Долар впав. ДТП на Черкащині

У випуску новин за 26 листопада станом на 10:00 – долар перетнув черговий психологічний поріг. Сьогодні він коштує трохи більше 24 гривень. Востаннє долар був на такому низькому рівні ще в 2016 році. На Черкащині зіштовхнулися аж 11 транспортних засобів – 5 вантажівок, 5 легкових автівок та рейсовий автобус. Травмувань зазнали троє людей.

Також у випуску: На передовій не припиняються обстріли. Бойовики минулої доби 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. З мінометів 82 калібру гатили неподалік Кримського та Луганського. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили повернення захоплених торік Росією українських кораблів, а саме те, що Кремль повернув судна без озброєння та обладнання. 22 листопада польська студентка оприлюднила відео, в якому ображала українку. Цього виявилося достатньо, щоб Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині відсторонив студентку від навчання.