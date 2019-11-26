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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 10:00: Долар впав. ДТП на Черкащині

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 10:00 – долар перетнув черговий психологічний поріг. Сьогодні він коштує трохи більше 24 гривень. Востаннє долар був на такому низькому рівні ще в 2016 році. На Черкащині зіштовхнулися аж 11 транспортних засобів – 5 вантажівок, 5 легкових автівок та рейсовий автобус. Травмувань зазнали троє людей.

      Також у випуску:

      На передовій не припиняються обстріли. Бойовики минулої доби 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. З мінометів 82 калібру гатили неподалік Кримського та Луганського.

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили повернення захоплених торік Росією українських кораблів, а саме те, що Кремль повернув судна без озброєння та обладнання.

      22 листопада польська студентка оприлюднила відео, в якому ображала українку. Цього виявилося достатньо, щоб Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині відсторонив студентку від навчання.

       
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      Теги: Випуск новин Долар Долар-Гривня Аварії та ДТП Новини Черкас
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