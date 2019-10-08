Выпуск новостей за 10:00: ДТП из-за нетрезвых подростков. План разведения войск

В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 10:00 – нетрезвые подростки за рулем авто устроили масштабное ДТП в столице и скрылись с места аварии. Среди пострадавших двое водителей, но обошлось без госпитализации. "Радио Свобода" обнародовали возможный план разведения, который получили из собственных источников. Согласно плану, так называемую буферную зону хотят создать по всей линии фронта.

Также в выпуске: В Мариуполе в конце октября проведут Форум возвращения оккупированных территорий. В Нью-Йорке олень наделал шума в местной парикмахерской. Парня, который жестоко убил мать и сестру на Буковине, нашли на вокзале в Киеве.