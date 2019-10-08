Випуск новин за 10:00: ДТП через нетверезих підлітків. План розведення військ
У випуску новин за 8 жовтня станом на 10:00 – Нетверезі підтлітки за кермом авто влаштували масштабну автотрощу у столиці та втекли з місця аварії. Серед постраждалих двоє водіїв, але обійшлось без госпіталізаії. "Радіо Свобода" оприлюднили можливий план розведення, який отримали із власних джерел. За ним, так звану буферну зону хочуть створити по всій лінії фронту.
Також у випуску:
У Маріуполі наприкінці жовтня проведуть Форум повернення окупоаних територій.
У Нью-Йорку олень наробив галасу в місцевій перукарні.
Хлопця, який жорстоко убив матір і сестру на Буковині, знайшли на вокзалі у Києві.
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