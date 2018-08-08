Выпуск новостей за 10:00: ДТП в Киеве. Состояние здоровья Сенцова
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 10:00 – возле станции метро Сырец поздно вечером 7 августа произошла авария с участием четырех автомобилей. Состояние здоровья Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается от госпитализации.
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Источник: 24 канал
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