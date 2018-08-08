Выпуск новостей за 10:00: ДТП в Киеве. Состояние здоровья Сенцова

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 10:00 – возле станции метро Сырец поздно вечером 7 августа произошла авария с участием четырех автомобилей. Состояние здоровья Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается от госпитализации.

Также в выпуске: Сегодня десятая годовщина начала российско-грузинской войны, которая длилась 5 дней. Пророссийские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, жертв нет. Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Помпео. В Хельсинки Путин передал Трампу записку с предложением о взаимном разоружении.