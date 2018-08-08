Випуск новин за 10:00: ДТП у Києві. Стан здоров'я Сенцова
У випуску новин за 8 серпня станом на 10:00 – поблизу станції метро Сирець пізно ввечері 7 серпня сталася аварія за участю чотирьох автомобілів. Стан здоров'я Олега Сенцова погіршився, але він відмовляється від госпіталізації.
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Джерело: 24 канал
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