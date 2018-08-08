Випуск новин за 10:00: ДТП у Києві. Стан здоров'я Сенцова

У випуску новин за 8 серпня станом на 10:00 – поблизу станції метро Сирець пізно ввечері 7 серпня сталася аварія за участю чотирьох автомобілів. Стан здоров'я Олега Сенцова погіршився, але він відмовляється від госпіталізації.

Також у випуску: Сьогодні десята річниця початку російсько-грузинської війни, яка тривала 5 днів. Проросійські найманці 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, жертв немає. Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Помпео. У Гельсінкі Путін передав Трампу записку із пропозицією щодо взаємного роззброєння.