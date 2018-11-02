Выпуск новостей за 10:00: ДТП в Киеве. Завершение карьеры Меркель
В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 10:00 – в Киеве автомобиль на большой скорости влетел в полицейский пост. Что для Украины будет означать завершение политической карьеры Ангелы Меркель.
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Источник: 24 канал
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