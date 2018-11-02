Выпуск новостей за 10:00: ДТП в Киеве. Завершение карьеры Меркель

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 10:00 – в Киеве автомобиль на большой скорости влетел в полицейский пост. Что для Украины будет означать завершение политической карьеры Ангелы Меркель.

Также в выпуске: На Львовщине у женщины диагностировали бешенство. На фронте один украинский военный погиб, еще двое – ранены. Легендарный Гленн Хьюз выступил в Киеве с легендарным концертом.