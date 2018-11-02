Випуск новин за 10:00: ДТП у Києві. Завершення кар'єри Меркель
У випуску новин за 1 листопада станом на 10:00 – у Києві авто на шаленій швидкості влетіло в поліцейський пост. Що для України означатиме завершення політичної кар'єри Ангели Меркель.
Також у випуску:
На Львівщині у жінки діагностували сказ.
На фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені.
Легендарний Гленн Х'юз виступив у Києві з легендарним концертом.
Джерело: 24 канал
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