Випуск новин за 10:00: ДТП у Києві. Завершення кар'єри Меркель

У випуску новин за 1 листопада станом на 10:00 – у Києві авто на шаленій швидкості влетіло в поліцейський пост. Що для України означатиме завершення політичної кар'єри Ангели Меркель.

Також у випуску: На Львівщині у жінки діагностували сказ. На фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені. Легендарний Гленн Х'юз виступив у Києві з легендарним концертом.