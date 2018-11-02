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      Випуск новин за 10:00: ДТП у Києві. Завершення кар'єри Меркель

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 10:00 – у Києві авто на шаленій швидкості влетіло в поліцейський пост. Що для України означатиме завершення політичної кар'єри Ангели Меркель.

      Також у випуску:

      На Львівщині у жінки діагностували сказ. 

      На фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені. 

      Легендарний Гленн Х'юз виступив у Києві з легендарним концертом.

      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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