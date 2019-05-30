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      КРУШЕНИЕ ВОЕННОГО ВЕРТОЛЕТА МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      КРУШЕНИЕ ВОЕННОГО ВЕРТОЛЕТА МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 10:00: Гибель военного. Авария катера в Будапеште

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 9:00 – враги атаковали украинских военных неподалеку Попасной. Один солдат пропал без вести, сейчас его тело нашли, оно находится на оккупированной территории. В Будапеште до сих пор ищут почти два десятка пропавших пассажиров катера, который перевернулся накануне на Дунае.

      Также в выпуске:

      На Ровенщине разбился военный вертолет МИ-8: четверо военных погибли.

      Мининфраструктуры решило ввести обязательный техосмотр для частных автомобилей.

      Святослав Вакарчук объявил избирательный тур.

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      Теги: Война на Донбассе Жертвы Аварии и ДТП Водный транспорт Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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