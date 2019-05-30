Выпуск новостей за 10:00: Гибель военного. Авария катера в Будапеште
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 9:00 – враги атаковали украинских военных неподалеку Попасной. Один солдат пропал без вести, сейчас его тело нашли, оно находится на оккупированной территории. В Будапеште до сих пор ищут почти два десятка пропавших пассажиров катера, который перевернулся накануне на Дунае.
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Источник: 24 канал
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