Випуск новин за 10:00: Загибель військового. Аварія катера в Будапешті
У випуску новин за 30 травня станом на 9:00 – вороги атакували українських військових неподалік Попасної. Один солдат зник безвісти, зараз його тіло знайшли, воно перебуває на окупованій території. У Будапешті досі шукають майже два десятка зниклих пасажирів катера, що перекинувся напередодні на Дунаї.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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