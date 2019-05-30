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      КАТАСТРОФА ВІЙСЬКОВОГО ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КАТАСТРОФА ВІЙСЬКОВОГО ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 10:00: Загибель військового. Аварія катера в Будапешті

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 травня станом на 9:00 – вороги атакували українських військових неподалік Попасної. Один солдат зник безвісти, зараз його тіло знайшли, воно перебуває на окупованій території. У Будапешті досі шукають майже два десятка зниклих пасажирів катера, що перекинувся напередодні на Дунаї.

      Також у випуску:

      На Рівненщині розбився військовий вертоліт МІ-8: четверо військових загинули.

      Мінінфраструктури вирішило запровадити обов'язковий техогляд для приватних автівок.

      Святослав Вакарчук оголосив виборчий тур.

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      Теги: Випуск новин Жертви Війна на Донбасі Аварії та ДТП Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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