Випуск новин за 10:00: Загибель військового. Аварія катера в Будапешті

У випуску новин за 30 травня станом на 9:00 – вороги атакували українських військових неподалік Попасної. Один солдат зник безвісти, зараз його тіло знайшли, воно перебуває на окупованій території. У Будапешті досі шукають майже два десятка зниклих пасажирів катера, що перекинувся напередодні на Дунаї.

Також у випуску: На Рівненщині розбився військовий вертоліт МІ-8: четверо військових загинули. Мінінфраструктури вирішило запровадити обов'язковий техогляд для приватних автівок. Святослав Вакарчук оголосив виборчий тур.

Джерело: 24 канал